'Assange niet naar VS'

Carr zei dit op de Australische radiozender ABC. Hij verklaarde dat hij een hoge Amerikaanse ambtenaar nadrukkelijk had gevraagd of de VS plannen had om de Australische WikiLeaks-oprichter uit te laten leveren. Dat ontkende de Amerikaan.

Assange is van belang voor de VS omdat zijn WikiLeaks allerlei geheime informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan openbaarde.

In Zweden wordt Assange verdacht van het aanranden en verkrachten van twee vrouwen. Halverwege juni vluchtte hij naar de ambassade van Ecuador in Groot-Brittannië om asiel aan te vragen. Dit omdat hij bang is dat Zweden hem aan de VS zal uitleveren.