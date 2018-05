Protest tegen Poetin loopt uit op rellen

Twaalf agenten raakten gewond, meldde de politie, en ten minste 250 demonstranten onder wie drie vooraanstaande oppositieleiders werden opgepakt.

Zeker twintigduizend aanhangers van de Russische oppositie waren de straat opgegaan om te demonstreren tegen Poetin, die maandag voor de derde keer als president van Rusland wordt geënaugureerd.

De mars verliep vreedzaam, tot een groep demonstranten aan het slot van de vooraf goedgekeurde route afweek en een brug over de Moskva probeerde over te steken om naar het Kremlin op te trekken.

Politiemacht

Een grote politiemacht versperde de weg. Na een confrontatie van ongeveer een uur begon de politie de betogers terug te dringen.

Gehelmde agenten met wapenstok pakten de demonstranten op en sleurden ze naar gereedstaande voertuigen, sommigen aan hun haren. Onder de arrestanten waren drie leiders van de oppositie: Sergej Oedaltsov, Aleksej Navalni en Boris Nemtsov.

De opkomst was een stuk lager dan bij de protesten die in de winter in Rusland plaatshadden. Bij die demonstraties groeide de menigte enkele keren uit tot meer dan honderdduizend mensen.

Gefraudeerd

Woede over de parlementsverkiezingen, waarbij volgens waarnemers op grote schaal werd gefraudeerd, zorgde in december voor enorme opkomsten. Ook het vooruitzicht van winst voor Poetin bij de presidentsverkiezingen, die in maart werden gehouden, bracht destijds veel mensen op de been.

Poetin won de presidentsverkiezingen echter met gemak. Dit leidde tot twijfel bij de oppositie, die door Poetin wordt weggezet als bestaande uit naëeve jongeren en marionetten van het Westen, over het nut van de protesten.

Sommige betogers erkenden zondag dat het moreel van de oppositie een deuk heeft opgelopen door de verkiezingswinst van Poetin en zijn aanstaande inauguratie. "Het is waar, sommigen zijn teleurgesteld", zei Joeri Baranov. "Maar het belangrijkste is dat mensen wakker zijn geworden."

Effect

Anderen gaven toe te twijfelen of de protesten op de lange termijn enig effect zullen sorteren. "Ik mag graag denken dat onze stem wordt gehoord, maar ik ben er niet zeker van", aldus Joelia Karpsova, die de tweehonderd kilometer lange tocht van Toela naar Moskou maakte om deel te nemen aan het protest.

De effectiviteit van de oppositie wordt ondergraven door het gebrek aan samenhang. Ze bestaat uit linkse activisten, op het Westen gerichte liberalen, nationalisten en andere groepen.

Sommige betogers gaven zondag uiting aan hun frustratie over het gebrek aan samenhang. "Zet een partij op, anders ga ik naar mijn datsja (zomerhuis, red.)", stond op een van de posters.

