AzG-doden Somalië waren Belg en Indonesiër

Dat maakte de organisatie vrijdag bekend.

De slachtoffers zijn de 53-jarige hulpcoördinator Philippe Havet uit België en Andrias Karel Keiluhu, een 44-jarige arts uit Indonesië.

De lichamen van de mannen zijn overgebracht naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De dader van de schietpartij zou een Somalische AzG-medewerker zijn. Naar verluidt had hij kort voor zijn daad te horen gekregen dat hij was ontslagen.

AzG is vastbesloten de hulp aan Somalië voort te zetten. ''Om veiligheidsredenen zullen we wat personeel verplaatsen. Maar we blijven doorgaan met ons humanitaire werk in Mogadishu en de rest van Somalië'', aldus een verklaring van de organisatie.

Hulpverleners in Somalië zijn vaker het doelwit van moordenaars. Vorige maand verbood de radicaalislamitische organisatie al-Shabaab 16 hulporganisaties om te werken in het deel van Somalië dat ze in handen heeft.

Eerder deze maand werden al drie Somalische hulpverleners doodgeschoten, in de stad Matabaan. Twee van hen werkten voor het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. In Somalië heerst niet alleen honger, er is ook een chronisch gebrek aan medische hulp.