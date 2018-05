Dewinter begint verzet tegen Di Rupo

Dewinter zal in België blijven ''om het verzet te organiseren''.

Dewinter twitterde op 22 mei 2010: ''Di Rupo premier! No way! Dan verhuis ik naar Namibië...'' Die uitspraak leidde direct tot de oprichting van een groep op socialenetwerksite Facebook om Dewinter aan zijn belofte te houden. Die groep telt inmiddels meer dan 50.000 leden.

Maar Dewinter vertrekt niet. ''Ik offer mij op. Ik moet hier wel blijven om het verzet tegen Di Rupo te organiseren.''

Het Vlaams Belang-kopstuk kondigde aan dat elke keer als de nieuwe premier in Vlaanderen is ''wij zullen manifesteren en protesteren om duidelijk te maken dat hij niet welkom is en persona non grata is''.