Rusland dreigt met raketten bij EU-grens

De raketten zijn gericht tegen de raketafweer die de Verenigde Staten wil installeren in het oosten van Europa.

Medvedev zei dat Rusland bereid is om Iskander raketten, die 500 kilometer ver kunnen toeslaan, neer te zetten in het westelijke Kaliningrad. Die Russische exclave ligt ingeklemd tussen Polen en Litouwen.

De president zei dat de wapensystemen ook in het zuiden geplaatst kunnen worden, dichtbij NAVO-land Turkije. Dat land heeft besloten om een radarsysteem te plaatsen als onderdeel van het Amerikaanse systeem. De radarinstallatie zou moeten komen in Malatya in het zuidoosten van Turkije. Ook Polen en Roemenië plaatsen onderdelen van het Amerikaanse raketschild.

Vernietigen

''Als het Westen doorgaat met de plannen, zal de Russische federatie moderne wapensystemen plaatsen in het westen en zuiden van het land, die in staat zijn om het Europese deel van het VS-raketschild te vernietigen'', zei Medvedev woensdag in een televisietoespraak.

De Amerikaanse regering liet later weten dat het plan voor de raketafweer niet wordt gewijzigd. Washington herhaalde verder dat het verdedigingssysteem geen bedreiging vormt voor Rusland.

NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen noemde de uitlatingen van de Russische president woensdagavond zeer teleurstellend.

Radarsystemen

De president heeft het ministerie van Defensie opdracht gegeven om alvast radarsystemen te plaatsen in Kaliningrad. Die radar waarschuwt als er raketten op Rusland afvliegen. Medvedev zei ook dat Rusland zich het recht voorbehoudt te stoppen met het START-verdrag over wapenvermindering.

De stevige taal van Medvedev kan verband houden met de parlementsverkiezingen over twee weken. Medvedev is daarbij lijsttrekker voor de regeringspartij Verenigd Rusland.

Het dispuut over de raketafweer is al tijden een obstakel in de relatie tussen Rusland en de Verenigde Staten, twee landen die voorheen in een Koude Oorlog een wapenwedloop hielden.