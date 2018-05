Dat meldt de Guardian. Xenon zou als bijproduct bij een onverwachte kernsplijting gevormd kunnen worden.

Volgens beheerder Tepco is de reactor stabiel. Er is geen verhoogde temperatuur of druk in de reactor gemeten. Als voorzorgsmaatregel is wel door een van de koelleidingen boorzuur geïnjecteerd. Nucleaire reacties kunnen daarmee worden geneutraliseerd.

Een kerncentrale in Fukushima raakte in maart ernstig beschadigd door een aardbeving en een tsunami.