Assange verliest strijd tegen uitlevering

Dat meldt de BBC. In Zweden wordt de 40-jarige Australiër onder meer verdacht van verkrachting.

Assange ontkent schuldig te zijn en zegt dat de aanklachten politiek gemotiveerd zijn. Een rechtbank oordeelde in februari dat hij kan worden uitgewezen naar Zweden. Tegen die uitspraak ging hij in beroep.

Hooggerechtshof

De uitspraak hoeft niet het einde van de slepende zaak te betekenen. Het kan nog worden voortgezet bij het hooggerechtshof. Assange heeft veertien dagen de tijd om dit te bewerkstelligen, schrijft de Guardian. Volgens de BBC willen de advocaten van Assange in hoger beroep gaan, maar dient het hof wel van het algemeen belang van de zaak overtuigd te worden.

Zijn advocaten betoogden dat de seksuele activiteiten met wederzijds welbevinden hebben plaatsgevonden. De rechters zijn het daar niet mee eens: ''Het is duidelijk dat de beschuldiging is dat hij seksuele gemeenschap met haar had toen zij niet in de positie was om daarmee in te stemmen, en dus kan hij niet hebben gedacht dat zij dat deed.'' Verder voegden de rechters toe: ''Dit is niet een zaak over een licht vergrijp, maar dit betreft ernstige seksuele overtredingen.''

De uitspraak van het hof werd gepubliceerd. Assange zelf riep op om zijn website te bezoeken.

WikiLeaks is een klokkenluiderswebsite die anoniem informatie publiceert om misstanden aan de kaak te stellen en openheid te geven.