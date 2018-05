'Noord-Korea weigert landgenoten uit Libië'

Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta donderdag tijdens een bezoek aan de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Kaddafi kwam vorige week om het leven na een maandenlange opstand tegen zijn bewind. ''Het regime van Kim Jong-Il is bang dat het nieuws over de opstanden in de Arabische wereld de Noord-Koreanen zal bereiken. Dat is weer een voorbeeld van het extreme gedrag van Noord-Korea'', aldus Panetta.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft Noord-Korea dezelfde maatregelen getroffen voor zijn overheidsfunctionarissen in onder meer Libië en Egypte.

Zuid-Koreaanse functionarissen denken dat de kans op een opstand, zoals in de Arabische wereld, in Noord-Korea klein is. Dat is vooral vanwege de strenge controle van het regime op informatie van buitenaf en op de bevolking in het algemeen.

