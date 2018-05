Karzai staakt gesprekken met Taliban

Dat heeft de Afghaanse president Hamid Karzai gezegd, zo meldde de BBC zaterdag.

Karzai noemde de moord op Burhanuddin Rabbani, de voormalige president die namens de regering gesprekken probeerde aan te knopen met de Taliban, als reden voor het staken van de onderhandelingen.

Volgens Karzai is het verstandiger om in te zetten op een dialoog met Pakistan om een einde te maken aan het geweld in de regio.

Aanslag

Rabbani werd vorige maand het slachtoffer van een zelfmoordaanslag. Die werd gepleegd door iemand die zich had voorgedaan als vredesonderhandelaar namens de Talibanbeweging. De bom was verstopt in de tulband van de dader.

De Afghaanse inlichtingendienst NDS heeft Pakistan bewijsmateriaal overhandigd waaruit zou blijken dat de leiding van de Taliban, die in de Pakistaanse stad Quetta zou zijn gevestigd, de aanslag op Rabbani heeft beraamd.

Directe betrokkenheid

''Een bekentenis van degenen die we wegens de moord op Rabbani hebben gearresteerd, wijst op directe betrokkenheid van de Quetta Shura'', aldus de woordvoerder van de NDS. Met de Quetta Shura wordt de leiding van de Taliban aangeduid.

Elementen binnen de Pakistaanse veiligheidsdiensten steunen volgens Pakistanexperts al jaren radicaalislamitische organisaties, zoals de Talibanbeweging en het Haqqani-netwerk. De Taliban spreekt tegen dat de leiding in Pakistan zit. Pakistan ontkent steevast dat het terroristen ondersteunt.