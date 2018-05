Levenslang geëist voor moord op Mirco

Volgens de aanklager heeft H. zich schuldig gemaakt aan moord, vrijheidsberoving en seksueel misbruik.

Zij vroeg de rechtbank verzwarende omstandigheden vast te stellen, zodat H. niet al na vijftien jaar vrij kan komen, aldus het Duitse persbureau DAPD.

De verdediging sloot zich grotendeels bij de eis aan. Alleen van de vaststelling van verzwarende omstandigheden zou de rechtbank moeten afzien.

De advocaat verwees naar een verklaring van zijn cliënt, waarin hij zegt 'oneindig spijt' te hebben van zijn daad.

Zoekactie

Mirco werd op 3 september 2010 op weg naar huis aangevallen. De zaak kwam veel in het nieuws, omdat er 5 maanden lang is gezocht naar de jongen. Het was een van de grootste zoekacties ooit in Duitsland. Bij één actie werden zelfs circa 1000 agenten ingezet.

De jongen bleek uiteindelijk vermoord door de gestresste bedrijfsleider Olaf H.

De getrouwde vader van drie kinderen (45) bekende in januari dat hij in september een willekeurige jongen van zijn fiets had getrokken.

Nadat hij Mirco seksueel had proberen te misbruiken, wurgde hij hem. Om zeker te zijn dat hij dood was stak hij de jongen meermalen met een mes.

Nachtmerrie

Olaf H. liet maandag in de rechtbank een verklaring voorlezen. ,,Ik ben mij ervan bewust wat voor een verschrikkelijke daad ik heb begaan. Het is een nachtmerrie waar hij niet aan kon ontkomen. Ik kan mijn daad zelf niet verklaren. Ik verwacht geen vergeving", aldus de man.

Psychiatrische experts noemden Olaf H. afgelopen vrijdag toerekeningsvatbaar. Hij is zeer intelligent en vermoedelijk sadistisch. De uitspraak van de rechter staat gepland voor donderdag.