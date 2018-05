In Iran veroordeelde Amerikanen thuis

Voor hun vrijlating was in totaal 750.000 euro borg betaald.

Shane Bauer en Joshua Fattal (beiden 29) waren in juli 2009 Iran zonder visa binnengekomen en daarna veroordeeld tot 8 jaar gevangenis.

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad stemde afgelopen week in met hun vrijlating. Het staatshoofd zei dat hij dat besluit uit humanitaire overwegingen had genomen.

De Amerikanen stelden verdwaald te zijn in het Koerdische deel van Irak. Ze vertelden niet de bedoeling te hebben gehad Iran binnen te reizen. Een andere wandelaarster, Bauer's verloofde Sarah Shourd (33), was een jaar geleden vrijgelaten om gezondheidsredenen, na betaling van circa 300.000 euro.

Isolatie

''Al die tijd zaten we in isolatie. We mochten in totaal 15 minuten bellen met onze familie en kregen een kort bezoek van onze moeders'', vertelde Fattal zondag bij een persconferentie. ''We moesten herhaaldelijk in hongerstaking gaan om zelfs maar de brieven van onze geliefden te krijgen.''

''Vaak, te vaak, hoorden we de schreeuwen van andere gevangenen. Die werden geslagen. Er was niets was we konden doen om ze te helpen.''

Betogingen

Shourd en de freelance journalist Bauer hadden in de VS juist betogingen georganiseerd tegen de oorlog in Irak. ''De ironie is dat Sarah, Josh en ik juist tegen het Amerikaanse beleid zijn, dat dit soort vijandigheid van Iran voedt'', vertelde Shane Shourd.