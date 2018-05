'Geheime oliedeal Parijs met rebellen Libië'

De nieuwe machthebbers zouden Frankrijk minstens 35 procent van de Libische olieproductie geven. Dat meldde de Franse krant Libération donderdag.

Het dagblad baseert zich op een brief van de voormalige rebellen aan de emir van Qatar. Daarin schrijven de opstandelingen dat Frankrijk de ruwe olie krijgt, omdat Parijs de toenmalige rebellenregering heeft erkend als ''enige legitieme vertegenwoordiging van het Libische volk''.

De Franse regering deed dat op 10 maart, als eerste EU-lidstaat.

Brief

De brief is gedateerd 3 april, ruim 2 weken na het begin van het buitenlandse militaire ingrijpen in Libië, dat door Frankrijk was aangestuurd.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Alain Juppé zegt ''niet op de hoogte te zijn van een dergelijke brief''.

Wel krijgen de landen die het nieuwe bewind hebben gesteund in de opstand de voorkeur bij de wederopbouw van Libië, aldus Juppé tegen Franse media.

Ontkennen

Afgezanten van de nieuwe Libische autoriteiten in Londen en Parijs ontkennen het bestaan en de inhoud van de brief. ''Oliecontracten zullen worden toegekend op basis van verdiensten en niet vanwege voortrekkerij'', stelde de vertegenwoordiger in Londen.

