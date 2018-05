Serviërs breken barricades in Kosovo af

''We zullen de benodigde maatregelen nemen en aan onze verplichtingen voldoen'', aldus een functionaris zondag tegen persbureau Beta.

De grensposten worden militaire veiligheidszones gedoopt en zullen worden bemand door militairen van de NAVO-troepenmacht KFOR. Commerciële goederen mogen de grensposten niet passeren.

Servische nationalisten staken de posten Jarinje en Brnjak eind juli in brand. Militairen van de vredesmacht KFOR namen vervolgens de controle over de grensovergangen over. Servië was al eerder akkoord gegaan met de oplossing die de NAVO had aangedragen, maar de Kosovaarse regering gaf onder zware internationale druk haar verzet pas vrijdag op.