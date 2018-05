President Barack Obama heeft dat in een toespraak bevestigd.

Hij drong er bij de voltallige Senaat en het Huis van Afgevaardigden op aan met het plan in te stemmen. De politieke leiders in Senaat en Huis zullen het akkoord maandag aan hun achterban voorleggen.

De Senaat stemt mogelijk al maandag over het akkoord, dat moet voorkomen dat de Amerikaanse overheid met ingang van woensdag niet meer aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen.

Schuldenplafond

Het principeakkoord over de schuldencrisis dat de leiders van de twee grote Amerikaanse partijen zondag bereikten, voorziet in een verhoging van het huidige schuldenplafond van 14,3 biljoen dollar met nog eens 2,4 biljoen dollar in twee stappen, aldus politieke bronnen in Washington.

Daardoor zijn vóór 2013 geen nieuwe onderhandelingen over een verdere verhoging nodig. President Obama wilde in het verkiezingsjaar 2012 geen nieuw getouwtrek over schulden en bezuinigingen. Ook gaat de Amerikaanse overheid de komende tien jaar 917 miljard dollar bezuinigen.

Commissie

Er komt een speciale commissie die zich over de nadere invulling van het bezuinigingsplan gaat buigen.

De commissie moet het eens worden over extra bezuinigingen van nog eens tenminste 1,5 biljoen dollar, aldus John Boehner, de Republikeinse voorzitter van het Huis. Dat nieuwe plan moet uiterlijk 23 november zijn uitgewerkt.

Herstel

Volgens Obama worden de bezuinigingen niet te snel ingevoerd om het herstel van de Amerikaanse economie niet te schaden.

De beurzen in Tokio en Sydney reageerden met stijgende aandelenkoersen op het nieuws uit Washington.

'Akkoord over staatsschuld VS'