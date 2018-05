Luchtbrug VN naar Somalië begonnen

Het WFP vloog 10 ton voedingssupplementen naar de hoofdstad Mogadishu, aldus een woordvoerder van de VN-organisatie.

De komende tijd moeten nog eens 100 ton voedingssupplementen worden gebracht, genoeg om een maand lang 35.000 ondervoede kinderen te helpen.

Het begin van de luchtbrug liep ruim een dag vertraging op door bureaucratische problemen op het vliegveld van Nairobi in Kenia. Er is de komende 12 maanden volgens de VN zeker 1,1 miljard euro nodig om de nood in de Hoorn van Afrika te lenigen.

De data is afkomstig van de Verenigde Naties - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Extreme droogte bedreigt zeker 10 miljoen mensen, maar het door burgeroorlog verscheurde Somalië is het zwaarst getroffen.

De afgelopen twee maanden hebben zeker 100.000 Somaliërs hun toevlucht gezocht in Mogadishu in de hoop daar water, voedsel en andere hulp te vinden. In de stad vechten radicale islamitische milities en een door de VN gesteunde interim-regering om de macht.

Hulpverlening

De hulpverlening in Zuid-Somalië, waar de situatie het ergst is, is erg moeilijk. Het gebied is grotendeels in handen van de strengislamitische Al-Shabaab. Die heeft de meeste hulporganisaties verboden om hulp te verdelen. Het WFP moest het gebied begin 2010 verlaten. Een klein aantal hulporganisaties is er nog actief, maar die kunnen het groeiende aantal mensen dat hulp zoekt niet aan.

Het WFP gaat ook voedsel sturen naar de Ethiopische stad Dolo, aan de grens met Somalië, en Wajir in het noorden van Kenia. Vele tienduizenden Somaliërs zijn naar een van beide landen gevlucht.

Honger in Somalië