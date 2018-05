Italië pakt groot aantal maffiosi op

Het gaat om vermoedelijke leden van de 'Ndrangheta, een van de meest gevreesde misdaadsyndicaten ter wereld. Zij worden verdacht van onder meer drugshandel, afpersing en fraude.

Bij de operaties in de noordelijke steden Milaan, Modena en Turijn en in de zuidelijke stad Reggio di Calabria waren circa 1300 agenten betrokken. Alleen al in Turijn zijn tegoeden en bezittingen ter waarde van 70 miljoen euro in beslag genomen.

De 'Ndrangheta heeft haar wortels in de zuidelijke regio Calabrië, maar beschikt over een groot internationaal netwerk. De bende speelt een hoofdrol in de wereldwijde drugshandel en zet naar schatting enkele tientallen miljarden euro's per jaar om.