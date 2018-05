Servische televisie toont beelden Mladic

In een 15 seconden durend fragment is te zien hoe Mladic door de Servische politie wordt geëscorteerd naar een verhoor door een onderzoeksrechter in Belgrado. Op de beelden is ook Mladic' advocaat Milos Saljic te zien.

Rustig in Belgrado

Na de arrestatie van Ratko Mladic is het vooralsnog rustig In Servië. Op het Republiekplein in het centrum van de hoofdstad Belgrado waren ongeveer tweehonderd mensen bijeengekomen.

Ze scandeerden leuzen, maar vertrokken op aandringen van de politie. Dat laat het Servische persbureau BETA donderdag weten.

De belangrijkste Servisch-nationalistische partij, de radicale SRS, had eerder op de dag woedend gereageerd op de aanhouding van de ex-generaal. Volgens een partijwoordvoerder was ''deze schandelijke arrestatie van een Servische generaal een klap voor onze nationale belangen en de staat’’.

Mladic wordt vastgehouden in Belgrado bij het speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden. Rondom het gebouw is veel politie op de been.

