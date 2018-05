VS gebruikten geheime heli bij aanval

Experts vermoeden dat het een zeer geheim, superstil model is, dat onzichtbaar is gemaakt voor radar.

Bij de actie in de nacht van zondag op maandag raakte de helikopter een muur en was gedwongen een harde landing te maken. Aan het einde van de missie probeerden de commando's het toestel te vernietigen met explosieven.

Foto's tonen echter restanten van de staart met enkele curieuze aanpassingen. De staart heeft scherpe hoeken en veel platte kanten. Militaire analisten vermoeden dat er zogenoemde stealthaanpassingen zijn gedaan om het toestel onzichtbaar te maken voor radar.

Een aparte kap over de staartmotor moet er kennelijk ook voor zorgen dat het toestel veel stiller kan vliegen.

Succes

''Je hoort hem niet aankomen. Dat is belangrijk want deze toestellen vliegen snel en laag. Het klinkt niet alsof ze op je afkomen, zodat je wellicht te laat reageert. Dat was duidelijk onderdeel van het succes'', zei voormalig Defensiemedewerker Dan Goure donderdag tegen de Amerikaanse omroep ABC.

Buren van Bin Laden in Abbottabad hadden inderdaad verteld dat ze geen helikopters hadden gehoord, totdat die vlak boven hun hoofd waren.

De analisten hadden slechts geruchten gehoord dat dit aanpassingsprogramma voor heli's bestond. In de jaren negentig had het Amerikaanse leger al eens geprobeerd stealthhelikopters te bouwen. Toen zijn verschillende types gebouwd van een zogeheten Comanchehelikopter. In 2004 werd dit project geschrapt.

Stealth-eigenschappen

Kennelijk is het Amerikaanse ministerie van Defensie in het geheim verdergegaan om de Black Hawk-helikopter aan te passen met stealth-eigenschappen. Het wrak waarvan de staart nu op foto's is onthuld, is het eerste wat het publiek van dit type te zien heeft gekregen.

Expert Goure meent dat het Amerikaanse leger het toestel al jarenlang succesvol heeft gebruikt. Maar de vraag is hoe lang de VS dat voordeel nog heeft:

''Ongetwijfeld zijn mensen bij het Amerikaanse ministerie van Defensie nu erg bezorgd dat delen van deze helikopter op weg kunnen zijn naar China. Want we weten dat China stealthtoestellen wil bouwen''.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie wilde niet reageren.

Lees alles over de dood van Bin Laden op onze special

Lees reacties van Twittergebruikers via NUlive