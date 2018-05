'Blauwhelmen niet schuldig aan cholera Haïti'

Hoewel de besmettingshaard dichtbij het kamp van de Nepalese blauwhelmen van de VN is teruggevonden, kan geen direct verband met de militairen worden aangetoond.

Dat staat in een onderzoeksrapport dat experts op verzoek van de Verenigde Naties hebben opgesteld. De bevolking van Haïti heeft de Nepalese blauwhelmen altijd verdacht van het meebrengen van de ziekte.

In november gingen woedende Haïtianen de straat op en gooiden stenen naar VN-medewerkers uit boosheid over de gevolgen van de ziekte. Tijdens de betogingen kwamen zeker vier mensen om het leven.

Samenloop

Volgens de vier experts heeft een samenloop van omstandigheden geleid tot de uitbraak van de epidemie.

''Het was niet de schuld of een opzettelijke actie van een groep of persoon'', aldus het rapport, dat woensdag naar buiten is gebracht. Een woordvoerder van de Verenigde Naties benadrukte dit: ''Iedereen die besmet was met deze soort cholera heeft de ziekte op het rivierwater kunnen overdragen.''

De soort cholera is waarschijnlijk afkomstig uit het zuiden van Azië. Hoewel de schuld door de wetenschappers niet in de schoenen wordt geschoven van de Nepalezen, werd wel geadviseerd VN-medewerkers beter te instrueren over hygiëne en hen te behandelen als ze ziek zijn.

Slachtoffers

Dat de ziekte zoveel slachtoffers heeft weten te maken, is te wijten aan de slechte sanitaire omstandigheden in Haïti. Mensen hebben het vervuilde oppervlaktewater gebruikt om zich mee te wassen en om te drinken.

Naast het hoge aantal doden, werden ook nog eens meer dan zestigduizend mensen ziek. Ook het feit dat Haïti nog niet hersteld was van de zware aardbeving begin 2010, waardoor 250.000 mensen om het leven kwamen, heeft een rol gespeeld.

Cholera wordt verspreid via besmet drinkwater en voedsel. Een infectie veroorzaakt diarree en uitdroging. Na besmetting kan dat binnen enkele uren tot de dood leiden als de patiënt niet snel water en zout krijgt toegediend.