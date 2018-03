Prinselijk paar begint aan wittebroodsweken

Het stel zal de komende dagen thuis doorbrengen en later een huwelijksreis maken. Prins William zal volgende week weer aan het werk gaan.

Eerdere berichten dat de prins twee weken had vrijgenomen, leidden tot speculaties in de Britse media over een mogelijke huwelijksreis.

Een woordvoerder van de prins ontkrachtte deze geruchten zaterdag.

Open rijtuig

William en Kate traden vrijdag in het huwelijk. Ze gaven elkaar in de kerk Westminster Abbey in de Britse hoofdstad Londen het jawoord.

Na de huwelijksvoltrekking trok het bruidspaar in een open rijtuig door de stad en later gaven zij elkaar op het balkon van het paleis van de koningin de langverwachte kus. 's Avonds was er nog een diner en een feest, dat volgens Britse media tot drie uur in de nacht duurde.

Vlekkeloos

De bruiloft van William en Kate is volgens de Britse politie vlekkeloos verlopen. Een woordvoerder van Scotland Yard sprak van een ''overweldigend succes''.

Het succesvolle verloop van het huwelijk toont aan dat Londen klaar is voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2012 en voor het diamanten jubileum van de koningin volgend jaar, aldus de politie.