Honderden gewonden door nieuw geweld in Jemen

Hudaida ligt aan de Rode Zee. De betogers wilden optrekken naar het presidentieel paleis in Hudaida. Ze stuitten echter op de politie die op hen vuurde en traangas inzette om de tegenstanders van president Ali Abdullah Saleh uit elkaar te jagen.

De president heeft meerdere paleizen. Hij was zondagnacht waarschijnlijk in zijn paleis in hoofdstad Sanaa.

De nachtelijke protestmars van enkele duizenden mensen was een reactie op het gewelddadige optreden van de veiligheidsdiensten, zondag, tegen betogers in de stad Taiz, ten zuiden van Sanaa. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en raakten honderden anderen gewond.

Obama

Saleh (68) weet na wekenlange protesten in zijn land nog altijd van geen wijken. Hij is al 32 jaar aan de macht in Jemen. De krant The New York Times meldde maandag dat de regering-Obama haar handen aftrekt van president Saleh. Obama vindt nu dat Saleh moet vertrekken.

Tot dusver hebben de VS steeds steun verleend aan de president, in ruil voor het aanpakken van al-Qaeda in Jemen. Volgens de krant willen de VS een nieuwe machthebber die evenzeer het terreurnetwerk al-Qaeda aanpakt. De VS zouden al aansturen op een goed heenkomen voor Saleh sinds het begin van zijn onderhandelingen met de oppositie.

