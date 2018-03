'Luchtaanvallen veroorzaken 114 doden in Libië'

Er zijn volgens een zegsman van het Libische ministerie van Volksgezondheid 445 gewonden gevallen door de luchtaanvallen.

Nadere gegevens ontbreken. Rebellen meldden vrijdagavond in Benghazi dat bij beschietingen door troepen of milities van de Libische leider Muammar Kaddafi in Misurata, de derde stad van het land, bijna 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Tripoli, minstens 109 doden zijn gevallen.

De door Kaddafigetrouwen belegerde en beschoten stad heeft vrijwel geen water, voedsel, elektriciteit of brandstof meer, aldus een inwoner. De stad wordt ook geplaagd door schutters die in het wilde weg op mensen schieten.

VS

De leiding van militaire acties gericht tegen de strijdkrachten van het Libische regime zijn tot nader order nog in Amerikaanse handen. Dit zei de Amerikaanse schout-bij-nacht Bill Gortney vrijdag.

Volgens Gortney is er onder de betrokken landen nog geen overeenstemming bereikt over hoe de bescherming van burgers in Libië gestalte moet krijgen en onder welke leiding dat dan valt.

Belangrijk deel

De NAVO krijgt komende week de leiding over een belangrijk deel van de internationale actie in Libië, die wordt gerechtvaardigd door een resolutie van de VN-Veiligheidsraad.

De Canadese generaal Charles Bouchard is aangesteld als leider van acties die het bondgenootschap hiervoor onderneemt. Dit heeft de NAVO vrijdagavond bekendgemaakt.

Het gaat daarbij volgens Gortney om de de internationale militaire actie die een vliegverbod boven Libië moet afdwingen en om de bewaking van een wapenembargo tegen Libië.

Bouchard is de tweede man in het NAVO-commandocentrum voor de Middellandse Zee in Napels. Hij blijft daar om de acties ten aanzien van Libië te leiden.

Profiel Libië

Alles over de onrust in het Midden-Oosten.

Volg reacties op Twitter via NUlive.