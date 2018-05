Libiërs bewapenen zich tegen Kaddafi

De Arabische nieuwszender al-Jazeera zond dinsdag beelden uit van burgers die in een kazerne in het oosten van het land kisten met munitie openen en luchtafweergeschut in stelling brengen.

Het oosten van Libië is vrijwel geheel in handen van de opstandelingen. Kaddafi, die probeert met militair geweld de protesten tegen zijn bewind te smoren, liet maandag nog luchtaanvallen uitvoeren in de buurt van Benghazi, de tweede stad van het land.

In Tripoli, dat nog grotendeels onder controle is van het regime, zouden zijn troepen volgens de krant Quryna het vuur hebben geopend op ongewapende betogers.

Profiel Libië

