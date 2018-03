Franse buitenlandminister dient ontslag in

Alliot-Marie lag onder vuur omdat zij en haar familie nauwe banden zouden hebben met het regime van de verdreven Tunesische dictator Zine al-Abidine Ben Ali.

Tijdens een vakantie in Tunesië had ze gevlogen met een privévliegtuig van de Tunesische zakenman Aziz Miled. Die zakenman zou bevriend zijn met het toenmalige regime. Het was er toen al onrustig door betogingen tegen de president, die uiteindelijk is verdreven. Daarbij vielen doden.

De minister opperde dat de Franse oproerpolitie kon helpen de rellen in Tunesië, een oude kolonie van Frankrijk, de kop in te drukken. Politieke tegenstanders eisten daarop haar vertrek.

Banden met regime

Media speculeerden daarna druk over haar banden met het regime. Zo zouden haar ouders een belang hebben gehad in het bedrijf van de zakenman van wiens vliegtuig ze gebruik maakte. Alliot-Marie verweerde zich door te zeggen dat als ze op vakantie is, zij geen minister van Buitenlandse Zaken is.

Alliot-Marie was nog maar sinds november in functie. Tot haar huidige ministerschap had de 64-jarige een lange en smetteloze carrière.

Populair

Ze was onder meer minister van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie in voorgaande kabinetten. Vooral als minister van Defensie was ze populair. Ze was de eerste vrouw op die post.

Alliot-Marie's opvolger Alain Juppé (65) is een oudgediende. In de jaren 90 was hij onder meer premier en minister van Buitenlandse Zaken. Ook was hij lange tijd burgemeester van de stad Bordeaux. In november 2010 werd hij minister van Defensie. Juppé werd in 2004 veroordeeld voor corruptie.

President Sarkozy maakte verder bekend dat Gérard Longuet de nieuwe minister van Defensie wordt. Hij was de leider van Sarkozy's partij UMP in de Franse Senaat.