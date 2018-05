Nieuwe rel om persvrijheid Italië

Dit heeft de krant Corriere della Sera zondag gemeld. Hoofdredacteur Augusto Minzolini heeft met ingang van maandag drie presentatoren vervangen.

Volgens Busi gebeurt dat omdat zij de hoofdredactie niet steunden in een recente rel over de berichtgeving over premier Silvio Berlusconi.

Het TG1, het 8 uurjournaal van RAIUNO, had in februari gemeld dat de Britse advocaat Mills was 'vrijgesproken' van de aanklacht van het aannemen van steekpenningen van Berlusconi. In werkelijkheid hadden de rechters de zaak slechts verjaard verklaard.

Op de redactie van het TG1 ontstond daarop veel commotie over de misleidende berichtgeving, die suggereerde dat de rechters hadden gezegd dat de ten laste gelegde feiten niet klopten.

Steunbetuiging

Onder druk van Minzolini tekenden 95 van de 162 redacteuren een steunbetuiging voor de hoofdredactie. Volgens critici worden nu de redacteuren op een zijspoor gezet die die verklaring niet wilden tekenen.

Twee bestuursleden van de RAI repten al openlijk over 'stalinistische' toestanden. Busi, die al meer dan twintig jaar bij de RAI werkt, zegt zondag in de Corriere dat eerdere rechtse hoofdredacteuren die zij heeft meegemaakt, nooit zo ver zijn gegaan.

Nog maar luttele decennia geleden had Italië een zeer vrije en pluriforme pers. In geen enkel ander West-Europees land werden tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog zo veel communistische kranten verkocht en gelezen als in Italië.

Berlusconi

Met de komst van Berlusconi als premier heeft de persvrijheid sterk te lijden gehad. De mediamagnaat bezit niet alleen de meest bekeken commerciële zenders van het Zuid-Europese land, maar beïnvloedt ook de publieke omroep.

Volgens Freedom House, een organisatie die jaarlijks de persvrijheid wereldwijd beoordeelt, is Italië momenteel het enige land in West-Europa dat geen vrije pers kent. De media zijn er slechts 'gedeeltelijk vrij'.

Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend tegen Berlusconi wegens machtsmisbruik vanwege zijn beïnvloeding van de media. Berlusconi op zijn beurt betitelt magistraten geregeld als 'communisten' of 'zieken'.