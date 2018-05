Verdachte aanslagpoging vliegtuig aangeklaagd

Dat meldden Amerikaanse media woensdag.

Een onderzoeksjury ('grand jury') in de staat Michigan heeft hem in totaal op zes punten aangeklaagd. Deze vrijdag zou een hoorzitting gepland staan in een rechtbank in Detroit.

In het vliegtuig zaten behalve de Nigeriaan nog 289 passagiers en bemanningsleden. Vlak voor de landing wilde hij een explosief poeder tot ontploffing brengen, maar dat mislukte.

Een Nederlander op vlucht 253 van Northwest Airlines wist Abdulmutallab te overmeesteren voordat hij zijn explosieven tot ontploffing kon brengen.

Al-Qaeda

De 23-jarige man heeft tegen onderzoekers verteld dat hij de explosieven had gekregen van al-Qaeda op het Arabische Schiereiland (AQAP), de lokale tak van de terreurbeweging in Jemen, en in dat land was getraind.

De bom, die in zijn kleding was verstopt, bevatte het zwaar explosieve pentriet (PETN) en acetonperoxide (TATP), meldden rechtbankdocumenten.

Beveiliging

Naar aanleiding van de mislukte aanslag is de beveiliging op veel vliegvelden behoorlijk aangescherpt.

De Amerikaanse regering publiceert donderdag een deel van het onderzoek naar de fouten die ertoe geleid hebben dat de inlichtingendiensten niet op de hoogte waren dat een aanslag op een vliegtuig zou worden gepleegd.