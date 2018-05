'Kinderpornowet is tegen bodyscan'

De Britse premier Gordon Brown heeft zondag gezegd dat er speciale lichaamscanners op vliegvelden worden neergezet om tijdig eventuele explosieven of andere verboden zaken op het lichaam van kwaadwillende vliegtuigpassagiers te ontdekken.

Maar de scanners tonen het lichaam van de reiziger zo naakt en duidelijk, dat het in strijd is met Britse regelgeving uit 1978 tegen kinderporno, aldus Terri Dowty van de Britse actiegroep Actie voor Kinderrechten.

Pseudo-afbeeldingen

De wet bepaalt dat het strafbaar is onzedelijke afbeeldingen of pseudo-afbeeldingen van kinderen te vertonen. Het is volgens Dowty in ieder geval niet toegestaan de huidige bodyscans toe te passen op personen onder de achttien jaar.

De wet uit 1978 maakt een uitzondering voor ''het voorkomen of opsporen van een misdaad'', maar daarbij is een specifiek doel vereist en de wens iedereen te fouilleren is dat zeker niet.

De Britse regering heeft dinsdag erkend dat er nog juridische haken en ogen zitten aan het gebruik van de scanners van 90.000 euro.