Dalai Lama brengt omstreden bezoek

Het bezoek leidde tot kritiek van de regering in Beijing, die het als 'anti-Chinees' bestempelde. De Dalai Lama noemde de kritiek 'ongegrond'.

Het was het vijfde bezoek van de Dalai Lama aan de regio en het plaatsje sinds 1959. Het voorlaatste bezoek vond plaats in 2003. In Tawang, waarvan de laaggelegen gebieden op een hoogte van een kleine drieduizend meter liggen, is een groot boeddhistisch klooster gevestigd.

Tawang

Het district Tawang grenst aan Tibet en is gelegen in de noordoostelijke Indiase deelstaat Arunachal Pradesh. Het wordt overwegend bewoond door het Monpa-volk, dat nauwe banden onderhoudt met de bevolking van Lhasa.

De 17de eeuwse, zesde Dalai Lama was afkomstig uit Tawang en China vreest voor een reïncarnatie van de Dalai Lama uit dezelfde streek. Als de vijftiende reïncarnatie uit Tawang zou komen -de huidige Dalai Lama is de veertiende- zou hij buiten bereik van Beijing vallen.

Toestemming

De Indiase regering gaf toestemming voor het bezoek van de Dalai Lama aan Tawang, dat ook een garnizoensplaats is. Het bezoek duidt er op dat de regering in New Delhi zich weinig aantrekt van de Chinese kritiek op India.

De Indiase premier Manmohang Sing wekte laatst ook al het ongenoegen van Beijing op door een bezoek te brengen aan Arunachal Pradesh. China maakt aanspraak op zowel Tawang als Arunachal Pradesh.