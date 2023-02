EU en VK sluiten deal over Noord-Ierland en hopen hoofdpijndossier af te ronden

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over vernieuwde handelsafspraken rondom Noord-Ierland. Dat hebben de Britse premier Rishi Sunak en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen maandag bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Het land is al jaren het grootste pijnpunt in het hele Brexit-dossier.

Het akkoord is nodig omdat de positie van Noord-Ierland na de Brexit tot frustratie leidde aan de Britse kant. Als gevolg van de Brexit is Noord-Ierland binnen de Europese interne markt gebleven, terwijl de rest van het VK eruit is gestapt. Hierdoor kunnen Noord-Ierse spullen zonder douanecontroles naar de EU. Zo werd voorkomen dat er weer een grens zou ontstaan tussen Ierland en Noord-Ierland.

Nadeel hiervan is dat Britse producten die naar Noord-Ierland gaan wél gecontroleerd moeten worden. De rest van Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) is namelijk wel uit de Europese interne markt gestapt. Hierdoor is er een soort grens opgetrokken tussen Noord-Ierland en de rest.

Van zo'n grens is met dit akkoord, het zogeheten Windsor-raamwerk, geen sprake meer, zei Sunak op de persconferentie. Britse producten die Noord-Ierland als eindbestemming hebben, worden minder of zelfs niet gecontroleerd. Ook de hoeveelheid papierwerk wordt verminderd.

"Dit akkoord zorgt voor een soepele handelsstroom binnen het Verenigd Koninkrijk", zei de Britse premier. Britse spullen die via Noord-Ierland naar de EU gaan, krijgen nog wel te maken met douanecontroles.

Verder hebben de twee partijen ook een akkoord bereikt over andere onderwerpen, zoals de rol die het Europese Hof van Justitie speelt in Noord-Ierland. Volgens de Britse premier blijft het Europees recht van kracht in Noord-Ierland, maar kan het Noord-Ierse parlement aan de rem trekken mochten ze het niet eens zijn met nieuwe handelsregels.

Deal is eerste stap

De deal tussen de EU en het VK wordt gezien als een belangrijke, maar ook een eerste stap. Het is namelijk nog de vraag hoe in Noord-Ierland gereageerd wordt op een akkoord, en dan met name bij de tweede partij van het land: de Democratic Unionist Party (DUP).

Die partij ligt al tijden dwars bij de formatie van een nieuwe regering. De unionisten van de DUP zijn uit protest tegen de handelssituatie bij de onderhandelingen weggelopen. Het Noord-Ierse bestuur moet uit zowel unionisten als republikeinen bestaan, waardoor er momenteel geen regering is. De DUP laat maandag weten de deal eerst te willen zien, voordat ze een mening geeft.