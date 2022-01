In de afgelopen weken zijn voor het eerst in zeker een jaar kilometerslange files gesignaleerd voor de haven van de Britse plaats Dover. Dat is opmerkelijk, want vóór het nieuwe jaar konden vrachtwagenchauffeurs nog doorrijden en zonder problemen de boot op. Wat is er aan hand?

Lange wachtrijen bij de grens waren altijd het rampscenario van het Britse vertrek uit de Europese Unie. Met uitzondering van wat opstartproblemen bleek die angst tot dit jaar ongegrond. Maar sinds januari zijn er plots kilometerslange files ontstaan.

Volgens media als BBC News en ITV News wachten vrachtwagenchauffeurs uren of in uiterste gevallen soms zelfs dagen om de boot naar het Europese vasteland op te kunnen met hun vracht.

Een belangrijke oorzaak daarvan is de Brexit. Sinds het nieuwe jaar moeten alle goederen die tussen de Europese Unie (met uitzondering van Ierland) en Groot-Brittannië worden vervoerd volledig gecontroleerd worden. Dat betekent dat er van tevoren bijvoorbeeld douanepapieren geregistreerd moeten worden. Eerder kon dat achteraf ook nog, waardoor opstoppingen werden vermeden.

Het volledig in orde maken van het papierwerk en de bijkomende checks zou per vrachtwagen ongeveer een kwartier duren. Op een drukke dag kunnen die controles dus leiden tot vertragingen. De verwachting is dat die vertraging zal afnemen naarmate de nieuwe regels langer van kracht zijn.

Minder boten, maar tegelijkertijd meer vracht

Maar volgens de haven van Dover zelf is er meer aan de hand dan alleen de douanecontroles. De haven spreekt van een "perfect storm". Zo wordt er momenteel gesleuteld aan drie veerboten, een kwart van de vloot.

Daarbij zouden de vrachtvolumes ook groter zijn dan verwacht. Dit betekent dat er dus meer vrachtwagens op de weg zijn, maar er ook minder boten zijn om die vrachtwagens naar de overkant te brengen. Op drukke dagen leidt dat dus tot files.

De verwachting is dat de files weer zullen verdwijnen naarmate iedereen aan de nieuwe situatie gewend is geraakt en de boten weer varen zoals gebruikelijk.