Het Verenigd Koninkrijk heeft volgens de Europese Unie geen poging gedaan om tot een compromis over Noord-Ierland te komen. Dat zegt Eurocommissaris Maros Sefcovic, die bij de EU over de Brexit gaat, vrijdag. Door het gebrek aan vooruitgang in de onderhandelingen zou de kans toenemen dat de Britten delen uit het verdrag eenzijdig zullen opzeggen, maar dat zal volgens Sefcovic "serieuze gevolgen hebben".

De twee oud-partners zijn al tijden verwikkeld in een conflict over de werking van het Noord-Ierland-protocol. De Britten vinden het protocol, dat ervoor zorgt dat er geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland verschijnt, onwerkbaar en hebben gedreigd dat eenzijdig op te zeggen. Dat kan via een zogeheten artikel 16-procedure, een soort noodknop die ingedrukt mag worden als de EU of het VK buitengewoon hard geraakt wordt door het protocol.

De twee kampen proberen al een tijd tot een oplossing te komen, maar beide partijen vinden dat de ander onvoldoende beweegt. De EU stelde in oktober voor om bepaalde controles te schrappen, waardoor (volgens Brussel) meer dan de helft van de douanecontroles zou vervallen. De Britten vonden het voorstel op hun beurt niet ver genoeg gaan op het gebied van toezicht. Sefcovic zei vrijdag dat het VK sindsdien geen voorstellen heeft gedaan om het conflict op te lossen.

En dus neemt de kans op een artikel 16-procedure toe. De Britten, onder leiding van onderhandelaar David Frost, claimen dat ze voldoende redenen hebben om op de noodknop te drukken. Ook vrijdag herhaalde Frost in een verklaring dat de optie "wel degelijk op tafel ligt".

Niet veel later waarschuwde Sefcovic de Britten dit niet te doen, omdat het "serieuze gevolgen kan hebben". De noodgreep zou volgens de Slovaak tot verdere instabiliteit in Noord-Ierland leiden, maar ook de relatie met de EU schaden. "Het zou betekenen dat ze de pogingen van de EU om tot een gezamenlijke oplossing afwijst", aldus Sefcovic.