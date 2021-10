Het is weer raak: een nieuwe Brexit-gerelateerde ruzie. Frankrijk nam donderdag een Britse vissersboot in beslag, waarop het Verenigd Koninkrijk de Franse ambassadeur op het matje riep. Wat is er precies aan de hand? NU.nl legt de Frans-Britse vissersvete uit.

Wat er donderdag gebeurde. De Franse kustwacht hield na een controle twee Britse vissersboten aan. De eerste, met de opmerkelijke naam Cornelis Gert Jan, werd naar de haven van Le Havre gesommeerd en in beslag genomen.

De Cornelis Gert Jan is overigens niet bepaald een Britse naam. Het gaat om een in België gemaakte boot, die in 2002 in handen kwam van een Nederlander die de naam veranderde naar de huidige. Vervolgens is de vissersboot in handen gekomen van het Schotse MacDuff Shellfish, waardoor de Cornelis Gert Jan onder Britse vlag vaart.

De boot zou 2 ton aan sint-jakobsschelpen hebben gevangen, zonder daar een vergunning voor te hebben gehad. De andere boot kwam weg met een boete voor het niet toelaten van een controle, aldus de Fransen.

Waar de ruzie om draait. Het Verenigd Koninkrijk heeft vorig jaar definitief afscheid genomen van de Europese Unie. Hierdoor gelden de Europese regels voor de visserij - onder meer over waar en hoeveel er gevist mag worden - niet meer voor de Britten.

Afgelopen jaar bereikten de twee partijen - na een hoop gehannes - een akkoord over nieuwe visregels, zodat onder anderen Franse vissers hun netten nog mochten uitgooien in Britse wateren en vice versa. Over deze nieuwe regels is er nu hommeles.

Wat gaat er mis. Frankrijk is al tijden pissig over de hoeveelheid visvergunningen die haar vissersvloot heeft gekregen van de Britten. De Fransen vinden dat het VK te veel vergunningsaanvragen heeft afgewezen, waardoor veel vissers uit het land hun werk niet kunnen doen.

De Britten zijn het hier niet mee eens. Zij claimen dat 98 procent van de aanvragen voor visvergunningen is goedgekeurd, voor omgerekend zo'n zeventienhonderd Europese vissersboten.

De Fransen zeggen op hun beurt weer dat de Britse cijfers niet kloppen en dat slechts 90 procent van de aanvragen is goedgekeurd. Ook claimt Frankrijk dat het VK stelselmatig meer vergunningen voor Franse vissers weigert dan voor andere landen.

Wat nu. Het in beslag nemen van de Cornelis Gert Jan was de eerste represaille van de Fransen. Als de Britten vóór dinsdag niet met extra vergunningen over de brug komen, zal Frankrijk helemaal geen Britse vissers meer toelaten in bepaalde havens en het aantal controles opvoeren. Verder dreigt Parijs met het stoppen van de energielevering aan de Britse Kanaaleilanden Jersey en Guernsey.

De Britten reageerden donderdag met hun eigen oorlogstaal. De Franse ambassadeur werd op het matje geroepen en de Britse milieuminister George Eustice zei vinnig dat "we dit spelletje allebei kunnen spelen", verwijzend naar het weigeren van toegang voor Britse vissersboten. Londen dreigde vrijdag zelfs met "rigoureuze controles" op boten uit alle EU-landen, dus niet alleen uit Frankrijk.

Oftewel: als jullie onze vissers iets willen maken, dan gaan wij achter die van jullie aan. Daarmee lijkt de situatie eerst slechter te worden, voordat hij verbetert.