Als het conflict tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de positie van Noord-Ierland niet snel wordt opgelost, kan het leiden tot "een koud wantrouwen" in de relatie tussen de twee. Dat zei de Britse Brexit-minister David Frost zaterdag in een toespraak.

De burenruzie over de positie van Noord-Ierland speelt al sinds het begin van de Brexit-onderhandelingen. Sinds januari, toen de nieuwe handelsrelatie begon, is deze alleen maar heftiger geworden.

Het VK behoort nu niet meer tot de Europese douane-unie en de interne markt. Maar om een harde grens op het Ierse eiland te voorkomen, behoort Noord-Ierland nog wel tot de douane-unie. Hierdoor vinden er ouderwetse douanecontroles plaats om producten vanuit Groot-Brittannië in het Noord-Ierse deel van het VK te krijgen. Deze nieuwe checks hebben al tot tekorten in Noord-Ierse supermarkten geleid.

Om deze problemen te voorkomen, heeft de Britse regering van premier Boris Johnson - zonder overleg met de EU en tegen de regels van de Brexit-deal in - geweigerd de douanecontroles tot in ieder geval 1 oktober uit te voeren. Brussel begon in maart een juridische procedure tegen de Britten vanwege het overtreden van de regels. Maar die is in de ijskast gezet terwijl de EU en het VK zoeken naar een oplossing voor het conflict.

Frost: 'Houding EU houdt nieuw tijdperk van samenwerking tegen'

De Britten willen het zogeheten Noord-Ierland-protocol, waarin de afspraken omtrent de regio zijn vastgelegd, veranderen. De EU heeft dat tot dusver steeds geweigerd, omdat het protocol het gevolg was van jarenlange onderhandelingen met het VK.

Brexit-minister Frost stelt dat die houding "een nieuw tijdperk van samenwerking tussen gelijkgestemde gebieden" tegenhoudt. "Dit proces kan tot een koud wantrouwen tussen de EU en het VK leiden", aldus Frost.

De uitspraken van Frost zullen ongetwijfeld met hoongelach zijn verwelkomd in Brussel. Daar vinden ze dat niet de EU, maar juist de Britten een potentiële hechte relatie dwarsbomen door unilaterale beslissingen te nemen die tegen de Brexit-deal ingaan. "Ik wil dat meneer Johnson zijn eigen handtekening respecteert", zei Michel Barnier, de oud-Brexit-onderhandelaar van de EU, hierover in juni.