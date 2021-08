Het vrachtvervoer tussen Ierland en Groot-Brittannië is sinds de afhandeling van de Brexit met 20 procent afgenomen, blijkt uit cijfers van het Irish Maritime Development Office. Ierse vrachtvervoerders kiezen er nu veel vaker voor om direct de boot naar het Europese vasteland te pakken, om zo mogelijke vertragingen te voorkomen.

Sinds dit jaar valt het Verenigd Koninkrijk niet meer onder de regels van de Europese douane-unie (met uitzondering van Noord-Ierland) en de interne markt. Dit betekent dat exportbedrijven ouderwetse douanepapieren nodig hebben om producten het VK in te krijgen. En dat kan mogelijk tot vertragingen leiden bij exporteurs.

Dus kiezen handelaren niet langer voor de zogeheten land bridge, waarmee Ierse producten eerst vanuit Dublin naar Wales worden verscheept, alvorens ze naar het zuiden van Groot-Brittannië rijden en daar de boot pakken naar het Europese vasteland. Deze route werd vóór de Brexit jaarlijks door 150.000 vrachtwagens gebruikt en is veel sneller dan de directe lijn tussen Ierland en Europa. Om de nieuwe onzekerheid te vermijden, worden meer producten nu dus direct vanuit Ierland naar het continent verscheept.

Het zogeheten roll-on/roll-off-vervoer, dat onder meer vrachtwagens vol spullen per schip (ook wel een roroschip genoemd) vervoert, lag in het tweede kwartaal 20 procent lager dan in hetzelfde kwartaal in 2019. De volumes op de directe route tussen Ierland en het Europese vasteland daarentegen lagen 99 procent hoger.