Nigel Farage, boegbeeld van de Brexit-beweging, verlaat de politiek. Dat meldt hij zaterdag in een filmpje op Twitter. Farage vindt het "na bijna dertig jaar in de actieve politiek" mooi geweest, zegt hij.

"Ik heb bereikt wat ik van plan was. Mijn levenswerk was: ons uit de Europese Unie krijgen", aldus Farage. "We hebben de Brexit gekregen. Het is niet perfect, maar nu met het vaccin zien we er de voordelen van", zo verwijst hij naar de voorsprong die Groot-Brittannië heeft bij de inenting tegen corona.

"Ik ga niet met pensioen. Ja, ik stap uit de actieve partijpolitiek, ik denk dat ik mijn bijdrage heb geleverd. Maar er zijn nog veel andere dingen waar ik me mee bezig wil houden, in het bijzonder de toenemende invloed van de Chinese communistische partij."

Ook wil Farage zich inzetten voor milieuzaken als schone oceanen en het planten van bomen. Hij blijft naar eigen zeggen actief "in de media en op sociale media".

Farage versleet afgelopen decennia meerdere partijen

Farage (56) was in 1993 een van de oprichters van UK Independence Party (UKIP). Van 2006 tot 2009 en van 2010 tot 2016 was hij de voorman van UKIP en tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in 2020 was hij lid van het Europees Parlement, waar hij medevoorzitter was van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie.

In 2019 vertrok Farage bij UKIP en werd de leider van de partij Reform UK, die voortkwam uit de Brexit Party. Hij zegt dat hij graag nog een erefunctie binnen die partij wil vervullen.