Het vrachtwagenverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, de belangrijkste manier van goederentransport tussen de twee blokken, lijkt in februari vrijwel terug te zijn op het oude niveau. Dat schrijft BBC News zaterdag op basis van ingewijden.

Door het einde van de Brexit-overgangsregeling en de nieuwe handelsafspraken tussen de EU en het VK werden de Eurotunnel en de veerboten in januari een stuk minder gebruikt door vrachtwagens. Volgens zondagskrant The Observer is het verkeer tussen het eiland en het continent in de afgelopen maand met twee derde afgenomen.

In februari lijken de problemen met de nieuwe douaneformaliteiten voor een deel te zijn opgelost: het aantal vrachtwagens dat het VK verliet, ligt op 98 procent van dat van februari 2019. Het inkomend verkeer uit de EU ligt zelfs een procentpunt hoger, op 99 procent. 80 tot 90 procent van de vrachtwagenchauffeurs zou de douanepapieren inmiddels helemaal op orde hebben, aldus BBC News.

Hoewel het verkeer dus weer op gang komt, ligt de totale waarde van de goederen nog wel lager. Ongeveer de helft van de vrachtwagens zou in februari zonder lading zijn teruggekeerd naar de plek van herkomst. Lege vrachtwagens zijn geen nieuw fenomeen, maar volgens de Britse staatsomroep zou het vóór de Brexit om zo'n kwart van de vrachtwagens zijn gegaan.