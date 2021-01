Het vervoer van goederen van en naar het Verenigd Koninkrijk gaat allerminst vlekkeloos. Vooral bij vlees, planten en bloemen gaat het lang niet altijd goed. Dat melden belangenverenigingen voor de logistiek Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex aan NU.nl. Vooral aan de Britse kant lijken de voorbereidingen tekort te schieten.

Het VK is sinds 1 januari 2021 ook technisch uit de Europese Unie vertrokken. Daardoor gelden er andere regels voor de handel tussen EU en de Britten. En daar is nog niet iedereen aan gewend, zo blijkt. Documenten worden verkeerd of incompleet ingevuld, waardoor vrachtwagens soms lange tijd stil staan.

Dat merkt onder meer transporteursvereniging TLN. "We zien gelukkig nu nog geen lange files, maar dat komt doordat het nog rustig is. We vragen ons af wat er gebeurt als het straks drukker wordt", aldus een woordvoerder. "Als een document niet goed is ingevuld, krijg je nu nog vaak meteen de persoon te spreken die jou kan helpen. Maar ik vraag me af of dat straks nog steeds zo gaat."

Vervoerders zijn bang om hun chauffeurs naar het VK te sturen

De hoeveelheid vracht is nu nog beperkt omdat veel bedrijven hebben gehamsterd in aanloop naar de Brexit. Daarnaast is het in januari van oudsher wat rustiger. Tevens speelt de coronapandemie een rol, omdat veel vervoerders bang zijn hun chauffeurs naar het VK te sturen.

Ondanks de relatieve rust gaat er toch veel mis, met name bij landbouwproducten, zoals vlees, planten of bloemen. Waarschijnlijk komt dat doordat voor het transport van deze goederen het meeste is veranderd. Daarnaast hebben vervoerders het idee dat de voorbereiding aan Britse kant te wensen over laat.

"Bijvoorbeeld bij het afgeven van een gezondheidscertificaat voor vlees, maakt de Britse controle-instantie regelmatig een fout", aldus de TLN-zegsman. "Als ze bijvoorbeeld op een formulier een zes hebben gezet, maar er moet eigenlijk een negen staan, strepen ze die zes door en zetten er met pen een negen bij. Maar dat mag niet. Je moet het formulier volledig opnieuw invullen."

"Probleem is dat de chauffeur daar pas later problemen mee krijgt, bijvoorbeeld als hij of zij Nederland in wil. De chauffeur mag niet verder, totdat de papieren in orde zijn. Maar dat kan dagen duren. Misschien dat de chauffeur nog opgehaald kan worden om ondertussen andere ritten te doen, maar de vrachtwagen of trailer zijn vervoerders wellicht dagenlang kwijt."

Toch ligt het zeker niet altijd aan de Britse overheidsdiensten. Ook de importeur of exporteur kan weleens fouten maken, ook in Nederland. "En als de vrachtpapieren niet in orde zijn, kom je gewoon stil te staan", aldus TLN. "Daardoor is het minder interessant om transport richting het Verenigd Koninkrijk te doen."

DB Schenker, dat in Nederland een van de grootste logistieke bedrijven is, besloot eerder deze maand om tijdelijk geen vervoersopdrachten richting het VK meer aan te nemen. Volgens DB Schenker ging het slechts bij 10 procent van de transporten zonder problemen. Inmiddels neemt het bedrijf wel weer opdrachten aan met het VK als bestemming.

VK is niet gewend om doorvoerland te zijn

Niet alle goederen die naar de andere kant van de Noordzee worden vervoerd hebben het VK als eindbestemming. Er gaan ook goederen naar Ierland, waarbij het VK dient als doorvoerland. "En dat zijn ze niet gewend", stelt een zegsvrouw van evofenedex, dat de logistieke belangen van handels- en productiebedrijven behartigt. "Er zijn situaties waarin een vervoerder 48 uur moet wachten op een douaneformulier. Daarom zie je dat steeds meer bedrijven het VK omzeilen. Ze pakken dan een ferry die rechtstreeks vanuit Nederland of België naar Ierland gaat. En omgekeerd."

De vereniging denkt dat het in een aantal gevallen om aanloopproblemen gaat. Als bedrijven en overheden gewend zijn aan de nieuwe situatie zal een deel van de obstakels verdwijnen, is de verwachting.

Wel is er sinds dinsdag een obstakel bij gekomen. Chauffeurs die vanuit het VK naar Nederland rijden moeten een negatieve coronasneltest kunnen laten zien die niet ouder is dan 24 uur. "Stel je eens voor dat die test positief is, dan moet je als chauffeur dagenlang in quarantaine", stelt TLN. "Dat maakt vervoerders wellicht nog schuwer om goederen naar het VK te rijden."