Met het definitieve vertrek uit de Europese Unie wordt in het Verenigd Koninkrijk vanaf deze vrijdag geen belasting meer geheven op producten zoals tampons en maandverband. In de EU geldt een btw-tarief van 5 procent, doordat de producten zijn aangemerkt als luxeartikel en non-essentieel, wat activisten een doorn in het oog is.

Door de Brexit hoeft het VK de EU-richtlijnen niet meer te volgen. Om 23.00 uur (lokale tijd) werd de interne Europese markt verlaten en - 4,5 jaar na het Brexit-referendum - staan de Britten daadwerkelijk op eigen benen.

De Britse Laura Coryton, die al ruim zes jaar tegen de omstreden belasting strijdt, vertelt in gesprek met BBC News dat de verdwijning van de "seksistische belasting" belangrijk is in de strijd tegen armoede. "Deze verandering gaat leiden tot een lagere prijs van menstruatieproducten."

BBC News schrijft op basis van een schatting van het Britse ministerie voor Economische Zaken dat iedere Britse vrouw gemiddeld 40 Britse pond (zo'n 45 euro) gaat besparen. Een doos met twintig tampons wordt zo'n 8 cent goedkoper, terwijl de prijs van pakken maandverband zo'n 6 cent daalt.

Schotland is overigens al een stap verder. Het land introduceerde vorig jaar als eerste land ter wereld een wet om dameshygiëneproducten gratis te maken, eveneens om zogeheten ongesteldheidsarmoede te bestrijden. In het land zijn tampons en maandverband op plekken als buurtcentra, jeugdclubs en apotheken gratis verkrijgbaar.