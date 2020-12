Na lang onderhandelen sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag een akkoord over de toekomstige handelsrelatie. Veel details over het akkoord zijn echter nog niet bekend, omdat het tweeduizend pagina's tellende akkoord nog niet openbaar is gemaakt. Maar dit weten we wel al, op basis van de samenvatting:

Vrije handel zonder quota en heffingen

Het belangrijkste onderdeel van het akkoord: een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Zonder importheffingen en zonder quota die wel voor andere handelspartners van de EU gelden.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, moeten alle partijen wel aan bepaalde milieu-, arbeids- en sociale standaarden voldoen. Na vier jaar worden die eisen geëvalueerd.

Ook wat staatssteun betreft moeten de Britten zich aan bepaalde regels houden. Door afspraken te maken over de subsidies die het Verenigd Koninkrijk verleent, moet eerlijke concurrentie gewaarborgd blijven.

Als er toch onenigheid bestaat tussen Brussel en Londen kan dat conflict natuurlijk niet meer opgelost worden voor het Europees Hof van Justitie. In plaats daarvan komt er een apart tribunaal die beide partijen beloofd hebben te erkennen.

Nadeliger visserijafspraken voor EU-vissers

Het was de afgelopen dagen een heet hangijzer: het vissen in elkaars vaarwater. Dat mag nog, maar onder voorwaarden.

Vissers uit EU-landen mogen in Britse wateren 25 procent minder vis vangen (met name minder haring). De Britten mogen juist meer vangen in Europese wateren, met name schol.

Deze afspraken gelden voor 5,5 jaar en vóór eind 2026 zal er opnieuw onderhandeld moeten worden. Als de Britten zich daarbij onredelijk opstellen, mag de Europese Unie sancties opstellen in de vorm van tarieven en quota.

177 Brexit-deal bereikt: Von der Leyen opgelucht, Johnson vol lof

Vrij personenverkeer niet meer mogelijk

Door de harde grens heb je straks een paspoort (of in eerste instantie een ID-kaart) nodig om voet op Britse grond te zetten. Wie langer dan negentig dagen in het land wil blijven, heeft een visum nodig.

Dat houdt ook in dat EU-inwoners niet meer zomaar in het Verenigd Koninkrijk kunnen gaan wonen of studeren. Andersom geldt dat natuurlijk ook.

Naast het tonen van een paspoort komen straks ook andere 'douaneformaliteiten'. Zo komen straks controles bij de import en export van voeding, dieren en planten.

Geen Britse Erasmus-uitwisseling meer

Britse studenten kunnen niet langer met een Erasmus-beurs op uitwisseling naar onderwijsinstellingen in de EU. Jaarlijks studeerden zo'n 15.000 jonge Britten via het Erasmus-programma in Europa.

Boris Johnson belooft dat het Verenigd Koninkrijk bij gebrek aan Erasmus-programma met een eigen uitwisselingssysteem komt met "de beste universiteiten ter wereld". Dat zal vernoemd gaan worden naar de Britse computerpionier Alan Thuring.

EU en VK blijven samenwerken op het gebied van veiligheid

Beide partijen hebben aangegeven te blijven samenwerken in bijvoorbeeld grensoverschrijdende politieonderzoeken en justitiële diensten. De samenwerking gaat er wel anders uitzien dan voorheen: zo is het Verenigd Koninkrijk door het vertrek uit de EU geen volwaardig lid meer van het Europese politieagentschap Europol en justitieorganisatie Eurojust.

Het Verenigd Koninkrijk heeft in principe ook geen toegang meer tot het Schengen Informatie Systeem (SIS), de database van het Schengengebied waarin gegevens van gezochte personen, verdachte voertuigen, documenten en wapens staan opgeslagen. Er gaan nog wel afspraken worden gemaakt over een andere wijze waarop de EU deze informatie kan gaan uitwisselen met het Verenigd Koninkrijk.