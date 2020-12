Premier Mark Rutte reageerde donderdag verheugd op het nieuws dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een deal hebben gesloten. "Dat is van groot belang voor ons allemaal", zei Rutte. Ook buitenlandminister Stef Blok vindt het positief dat er een akkoord is. Belangenvereniging voor kottervissers VisNed is minder enthousiast.

Rutte meldt op Twitter dat hij de inhoud van het akkoord goed gaat bestuderen. Tevens geeft hij complimenten aan EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Blok laat weten de conceptteksten nauwkeurig te gaan bestuderen. Hierbij zal volgens hem speciale aandacht uitgaan naar onder meer "de toegang van Nederlandse vissers tot de Britse wateren". Visserij was een belangrijk twistpunt tijdens de onderhandelingen. Hoe de nieuwe afspraken er precies uitzien, is nog niet duidelijk.

De buitenlandminister wijst erop dat Nederland, de andere lidstaten van de EU en het Europees Parlement "zeer beperkt" de tijd hebben om nog naar de concepttekst te kijken. Per 1 januari 2021 gelden namelijk al de nieuwe regels in de relatie met het VK.

Vertraging door afspraken over visserij

Donderdag is tot het allerlaatste moment nog onderhandeld, waarbij vooral visserij onderwerp van gesprek was. Het VK wil namelijk vanaf volgend jaar als soevereine natie gezien worden en daarbij hoort volgens het land meer zeggenschap over hun eigen wateren.

Nederland is net als andere Europese landen juist afhankelijk van deze wateren. Blok wijst er daarom op dat hij goed wil kijken naar dit onderdeel in de Brexit-deal.

Volgens Von der Leyen is de EU erin geslaagd voor 5,5 jaar aan afspraken over de visserij te maken. Die afspraken zouden moeten zorgen voor een overgangsperiode naar de uiteindelijk volledige controle van de Britten over de wateren, zo heeft de Britse premier Boris Johnson uitgelegd.

Vissers zijn niet gelukkig met de deal

De Nederlandse kottervissers zijn opgelucht dat er een Brexit-deal is en dat ze toegang houden tot de Britse wateren, maar ze zijn zeker niet blij met de gesloten deal. Dat zegt directeur Pim Visser van VisNed, dat de belangen van die vissers vertegenwoordigt. "De visserij betaalt een hoge prijs voor deze deal."

Als toelatingsprijs voor Europese vissers in de Britse wateren krijgen de Britse vissers een deel van de Europese visquota toegekend, legt Visser uit. "Ze krijgen elk jaar 1.000 ton tong, wat schol en kabeljauw, maar ook veel haring en makreel. Dat is heel veel geld dat definitief weg is."

Visser denkt dat de gevolgen van het Britse vertrek ook op een andere manier nog jaren te voelen zijn. "Er mag minder vis gevangen worden in het Kanaal, waar Nederlandse en Franse vissers nu beiden vissen. Dat zal de spanningen doen oplopen."

Rotterdamse haven: Goede voorbereiding blijft nodig

Havenbedrijf Rotterdam is blij dat er een akkoord is, maar meldt ook dat bedrijven zich nog altijd moeten voorbereiden. Ondanks het akkoord gelden vanaf 1 januari 2021 douaneformaliteiten voor het goederenverkeer met het VK.

Het havenbedrijf werkt al ruim twee jaar samen met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, douane en transporteurs om het goederenvervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen en de kans op verkeershinder door opstoppingen te minimaliseren.

Zo is er een verplicht digitaal aanmeldsysteem en voor de vrachtauto's zijn in de buurt tijdelijke parkeerplaatsen beschikbaar. Maar bedrijven zullen moeten wennen aan de nieuwe praktijksituatie, zegt het bedrijf. "Ondanks alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen bestaat de kans dat het logistieke proces in de eerste dagen van het nieuwe jaar minder soepel verloopt dan normaal."

Ook transporteursvereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zegt dat er voor de logistieke sector weinig verandert. Die zal namelijk hoe dan ook te maken krijgen met douaneformaliteiten en controles op in- en uitgaande goederen, stelt voorzitter Elisabeth Post. Volgens haar moeten transportbedrijven de tijd die resteert tot 1 januari gebruiken om zich voor te bereiden, als ze dat nog niet gedaan hebben.