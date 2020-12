Na 4,5 jaar ruziemaken, onderhandelen en politieke spelletjes is er donderdag eindelijk een Brexit-akkoord gesloten tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wat begon met een referendum, draaide uit op een boeiend politiek drama waar geen eind aan leek te komen. Een overzicht van 4,5 jaar Brexit-perikelen.

23 juni 2016: Het Brexit-referendum

Een langgekoesterde wens van anti-EU'er Nigel Farage gaat in vervulling. De Britten mogen stemmen of ze wel of niet in de Europese Unie willen blijven. Een meerderheid van 51,89 procent stemt voor een Brits vertrek. Reden voor de toenmalige premier David Cameron om een maand later zijn functie neer te leggen. Hij wordt opgevolgd door Theresa May.

29 maart 2017: VK doet officieel verzoek tot uittreding

De Britse premier May legt in Brussel een officieel verzoek neer voor een artikel 50-procedure. Daarmee wordt het Britse vertrek uit de Europese Unie in gang gezet, nadat het koninkrijk in 1973 aansloot bij de voorloper van de EU.

13 november 2018: EU en VK sluiten terugtrekkingsakkoord

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sluiten een overeenkomst voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Hierin staan de voorwaarden voor de terugtrekking. De onderlinge handel is hiermee niet geregeld. Daarover moet nog overeenstemming worden bereikt.

12 maart 2019: Brits parlement stemt plan May weg

May legt een voorstel voor het vertrek uit de EU voor aan het Britse parlement. Dat stemt tegen. Aanvankelijk zou het VK op 29 maart 2019 vertrekken, maar dit wordt uitgesteld naar 12 april 2019. Dit blijkt ook niet haalbaar en de nieuwe vertrekdatum wordt vastgesteld op 31 oktober 2019.

29 oktober 2019: Vertrek wordt voor de derde keer uitgesteld

Twee dagen voor de derde vertrekdatum wordt de Brexit opnieuw uitgesteld. Deze keer naar 31 januari 2020. Ondertussen heeft Theresa May plaatsgemaakt voor een nieuwe premier: Boris Johnson. Op 12 december zijn er verkiezingen in het VK, die worden gewonnen door de Conservatieve Partij van Johnson.

31 januari 2020: VK stapt officieel uit de EU

Eind januari 2020 is het eindelijk zover: de Britten stappen officieel uit de Europese Unie. Wel is afgesproken dat tot eind 2020 de regels voor de onderlinge handel hetzelfde blijven. Voor de handel na eind december moeten beide partijen nog een akkoord zien te sluiten. De eerste onderhandelingsronde hiervoor start op 2 maart. Vrij snel komt er een kink in de kabel. COVID-19 maakt face-to-faceonderhandelen onmogelijk. De gesprekken gaan digitaal verder.

6 september 2020: Johnson wil delen van terugtrekkingsakkoord verwerpen

De Britse regering komt met voorstellen die strijdig zijn met delen van het al eerder afgesloten terugtrekkingsakkoord. De Europese Commissie is boos en dreigt met juridische stappen.

16 oktober 2020: Johnson schort onderhandelingen op

Premier Johnson vindt dat de Brusselse onderhandelaars de gesprekken niet serieus genoeg nemen en schort de onderhandelingen op. Zes dagen later gaan beide partijen toch weer om de tafel zitten. Gedurende de maand november komen diverse keren berichten naar buiten dat een deal dichtbij is. Deze berichten worden afgewisseld met uitspraken dat beide partijen toch nog relatief ver verwijderd zijn van een deal. Vooral over visserij, gelijk speelveld en toezicht kunnen de partijen het maar niet eens worden.

10 december 2020: Brussel komt met noodplan

De Europese Commissie komt met een noodplan, voor het geval er niet op tijd een akkoord wordt gesloten. Dit plan moet zorgen dat het onderlinge vaar- en vliegverkeer kan doorgaan, evenals de visserij. Weliswaar zijn de problemen rond het terugtrekkingsakkoord inmiddels opgelost, maar nog altijd is er geen deal. Dat de tijd begint te dringen, is een understatement. De onderhandelaars hebben nog drie weken.

24 december 2020: Eindelijk een akkoord

Brussel en Londen zijn eruit. Vlak voor Kerst is een akkoord gesloten. De volksvertegenwoordigers van de EU en het VK zijn nu aan zet.