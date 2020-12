Het kan nog een paar uur duren voordat er een Brexit-akkoord ligt, zeggen officials van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk donderdag. Het belangrijkste struikelblok is nog altijd de visserij, waarover beide partijen al maanden steggelen.

In de loop van woensdag werd steeds vaker gemeld dat een deal tussen het VK en de EU aanstaande was. Bronnen sloten niet uit dat op woensdagavond een akkoord zou worden bereikt.

Dat bleek te voorbarig. Ook een persconferentie die donderdagochtend zou plaatsvinden, is verschoven naar later op de dag. De afrondende gesprekken zouden best nog "enkele uren kunnen duren", aldus een functionaris van de Britse overheid.

Het VK is stapte op 31 januari 2020 uit de EU, maar tot het einde van dit jaar is er nog een overgangsperiode waarin oude regels gelden. De partijen onderhandelen nu over hoe de onderlinge handel eruit moet zien na de jaarwisseling.

Visserij lijkt het belangrijkste twistpunt. Brussel wil dat Europese vissers, onder wie veel Nederlanders, na 1 januari nog steeds in Britse wateren mogen vissen. Londen wil daar zelf over kunnen beslissen.