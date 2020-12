De Britse regering komt met de volgende verklaring:



"We hebben de controle over ons geld, onze grenzen, wetten, handel en onze wateren teruggenomen. De deal is fantastisch nieuws voor families en bedrijven in elk deel van het Verenigd Koninkrijk. We hebben het eerste vrijhandelsakkoord met als basis geen tarieven en geen quota's ooit bereikt met de EU.



"Het is het grootste bilaterale handelsakkoord dat beide zijden ooit hebben gesloten, met handel ter waarde van 668 miljoen pond (745 miljoen euro) in 2019."



"De deal garandeert ook dat we niet meer in het zwaartekrachtveld van de EU zitten, we worden niet gebonden door EU-regels, er is geen rol voor het Europees Gerechtshof en al onze belangrijkste doelen om onze soevereiniteit terug te krijgen zijn bereikt. Dat betekent dat we vanaf 1 januari 2021 volledige politieke en economische onafhankelijkheid zullen hebben."



"Een immigratiesysteem met een puntentelling zal ons de volledige controle geven over wie het VK binnenkomt en er komt een einde aan het vrije verkeer van personen."



"We hebben dit geweldige akkoord binnen recordtijd afgeleverd voor het hele VK, onder extreem uitdagende omstandigheden. Het akkoord beschermt de integriteit van onze interne markt en de plek van Noord-Ierland daarbinnen."



"We hebben de Brexit afgerond en kunnen nu vol profiteren van de fantastische kansen die we krijgen als onafhankelijke handelsnatie en handelsdeals sluiten met andere partners wereldwijd."