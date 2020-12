De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben "nog maar een paar uur over" om een no deal-scenario aan het eind van het jaar te voorkomen. Dat heeft EU-onderhandelaar Michel Barnier vrijdag gezegd. De paar uur zijn symbolisch bedoeld, maar met nog minder dan twee weken tot de deadline van 1 januari is het één voor twaalf voor de onderhandelingen. Lukt het niet om tot een deal te komen, dan volgt een Brits vertrek zonder handelsafspraken.

De uitspraak van Barnier volgt na een overleg op het hoogste niveau tussen de Britse premier Boris Johnson en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op donderdag. Laatstgenoemde zei na het telefoongesprek dat er "substantiële vooruitgang" was geboekt, maar beide leiders benadrukten dat de partijen nog erg ver uit elkaar liggen op het gebied van visserij.

Barnier benadrukte de problemen met de visserij ook vrijdag in het Europees Parlement. "Visserij is momenteel het heetste hangijzer van de onderhandelingen", aldus de Franse onderhandelaar.

In de huidige situatie mogen alle Europese vissers in alle EU-wateren vissen. Die situatie vervalt over twee weken. De Britten willen die afspraken vervangen en daarmee meer zeggenschap over de eigen wateren krijgen. "Wij respecteren de Britse soevereiniteit, maar als zij onze vissers weren, moet de EU daarop kunnen reageren", aldus Barnier.

De twee partijen zouden het inmiddels al eens zijn over ruim 95 procent van de materie in de onderhandelingen, maar breken hun hoofd al tijden over de visserij en concurrentieregels. Op dat laatste gebied zou er inmiddels al voldoende vooruitgang geboekt zijn. Nu 2021 om de hoek ligt is het nog maar de vraag of de partijen er op tijd uitkomen. "Een deal is mogelijk, maar het pad daarnaartoe is erg nauw", aldus Barnier.