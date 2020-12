Het wordt moeilijk voor de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk om tijdig een handelsakkoord te sluiten, denken de Britse premier Boris Johnson en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Volgens Johnson verkeren de onderhandelingen zelfs "in een ernstige toestand", zei hij donderdag na een telefoontje met Von der Leyen.

Als de EU geen aanzienlijke concessies wil doen, lopen de onderhandelingen volgens hem stuk.

Von der Leyen en Johnson spraken met elkaar om te bekijken hoe de onderhandelingen ervoor staan. De gesprekken over een akkoord worden vrijdag hervat. Een overeenkomst moet ervoor moeten dat de handel en het verkeer geen grote hinder ondervinden als het VK op 1 januari de EU ook in de praktijk verlaat.

Maar volgens Von der Leyen wordt het "een grote uitdaging" om in de handelsgesprekken met het VK alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. In de Brexit-gesprekken is weliswaar vooruitgang geboekt, maar vooral op het vlak van visserij blijven Britse en EU-onderhandelaars het volgens haar nog oneens.

Johnson sloeg een nog somberdere toon aan. "We hebben heel weinig tijd en het lijkt nu heel waarschijnlijk dat overeenstemming uitblijft, tenzij de EU haar standpunt substantieel wijzigt." Het EU-standpunt over visserij is volgens hem "simpelweg onredelijk". "Wil de EU tot een akkoord komen, dan moet dat significant veranderen."

Von der Leyen en Johnson hebben afgesproken nauw contact te blijven onderhouden.

Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen geeft verklaring over Brexitonderhandelingen

De tijd begint te dringen

De tijd om tot een akkoord te komen dringt. Als er op 1 januari geen verdrag is, valt de wederzijdse handel terug op zeer ongunstige regels van handelsorganisatie WTO. Dit betekent onder meer dat er voor veel goederen hoge invoertarieven gaan gelden.

Hoofdonderhandelaar namens de EU Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost onderhandelen sinds zondag vrijwel onafgebroken. Onder andere het Europees Parlement moet bij een principeovereenkomst nog instemmen met de afspraken. Leden van het parlement willen de tekst van een eventueel akkoord uiterlijk zondag hebben, zodat ze het nog dit jaar kunnen behandelen.