De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk gaan tóch verder onderhandelen om voor het eind van het jaar tot een handelsakkoord te komen. Dat maakten de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zondag bekend.

De twee partijen zouden zondag kijken of het nog zin had om door te gaan met praten na negen maanden aan moeizame onderhandelingen. Eerder in de week leek het erop dat de onderhandelingen zouden uitlopen op een no deal-scenario, maar de laatste 24 uur lijkt er een positievere wind te waaien rondom de onderhandelingen.

"Hoewel we inmiddels meerdere deadlines gemist hebben, denken we dat doorpraten het meest verantwoordelijke is dat we kunnen doen", zei Von der Leyen op een korte persconferentie. De voorzitter van de Europese Commissie noemde haar telefoongesprek met Johnson "nuttig".

De gesprekken zullen maandag verder gaan in Brussel. De onderhandelaars buigen zich dan voor de zoveelste keer over de nog openstaande problemen: afspraken over hoeveel vissen Europese hengelaars mogen vangen in Britse wateren, gelijke concurrentieregels voor Britse en Europese bedrijven en het toezicht op de gemaakte afspraken.

Vijf voor twaalf voor Brexit-akkoord

Door te blijven praten, blijft er een kans bestaan dat de EU en het VK alsnog tot het zo gewenste handelsakkoord te komen. Jaarlijks wordt er voor honderden miljarden euro's aan goederen verhandeld tussen beide partijen. Een no deal-Brexit zou de handel minder aantrekkelijk maken, vanwege de terugkeer van handelsbarrières.

Het opnieuw uitstellen van de deadline zorgt er wel voor dat beide kampen, maar ook bedrijven en inwoners van alle betrokken landen, tot de laatste seconde van dit jaar in twijfel zullen zitten over een akkoord.