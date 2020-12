Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

Het Verenigd Koninkrijk werd woensdag het eerste land dat het veelbelovende coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedkeurde voor noodgebruik. Hierdoor kan de meest kwetsbare groep Britten vanaf volgende week al een spuitje halen tegen het coronavirus.

Conservatieve politici maakten van de gelegenheid gebruik om het 'Britse succes' te vieren en wezen naar de Brexit als reden voor de snelle beschikbaarheid van het vaccin. "We doen dezelfde veiligheidschecks and gebruiken dezelfde processen als de EU, maar deze hebben we kunnen versnellen door de Brexit", aldus minister Matt Hancock (Volksgezondheid).

De borstklopperij van de Conservatieve regering van premier Boris Johnson werd later al snel ontkracht. De Britten vallen door de transitieperiode nog steeds onder de paraplu van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en hebben simpelweg gebruikgemaakt van een clausule die beschikbaar is voor elk EU-land. Met deze clausule kunnen nationale autoriteiten het EMA bij noodgevallen omzeilen.

Eventjes optimisme over deal, maar dat verdampt snel weer

Naast vaccinoptimisme, was er donderdag en vrijdag ook even sprake van dealoptimisme. De EU en het VK zouden in London steeds dichter tot een handelsakkoord komen na enkele concessies aan beide zijden. EU-president Charles Michel zegt dan binnen "enkele uren of dagen" uitsluitsel te verwachten van de onderhandelingen.

Vrijdagavond wordt duidelijk dat het uitsluitsel nog even op zich laat wachten. EU-onderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse evenknie David Frost kondigen gezamenlijk via Twitter aan de onderhandelingen tijdelijk een halt toe te roepen. "Grote verschillen blijven bestaan op het gebied van concurrentieregels, toezicht en visserij", valt te lezen in de verklaring.

Johnson en Von der Leyen kunnen gesprekken openbreken

Barnier en Frost dragen hun estafettestokje nu over aan de grote namen: de Britse premier Boris Johnson en de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij bespreken hun Brexit-posities zaterdag via de telefoon.

Dat de onderhandelaren er niet uitkomen, is niet per se slecht nieuws. Zij voeren slechts uit wat hun is opgedragen en zijn kennelijk tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende ruimte is om tot een deal te komen. Wie kunnen die onderhandelingsruimte vergroten? Juist: Von der Leyen en Johnson.

De bal ligt nu dus bij de politieke bazen van de twee partijen. Als ze beiden genoeg water bij de wijn doen, kan er snel een akkoord liggen; de twee partijen hebben namelijk nog maar weinig tijd voordat het nieuwe jaar begint. Weigeren de twee in te schikken, dan komt het gevreesde no deal-scenario wel erg dichtbij.