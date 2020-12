Als er geen deal komt tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK), mogen de Britten bij aankomst op Schiphol niet meer door de automatische paspoortcontrole. Voor het geval dat, heeft de luchthaven extra mobiele paspoortcontrolebalies aangeschaft. Dat laat een woordvoerder van Schiphol vrijdag desgevraagd aan NU.nl weten.

Het belangrijkste punt van zorg voor de luchthaven, werd eind 2018 al weggenomen door Brussel. De Europese Commissie (EC) liet toen weten dat alle passagiers uit het VK die alleen overstappen luchthavens op het vasteland van Europa, niet nog een keer door de paspoortcontrole hoeven.

"Dat is goed nieuws met het oog op het reisgemak, overstaptijd en daarmee onze hubfunctie", aldus de woordvoerder. Die paspoortcontrole gebeurt sowieso altijd in het land van vertrek en aankomst. Dat heet 'one stop security'. Bij vertrek vanaf Schiphol wanneer ze de EU verlaten, mogen houders van een Brits paspoort gewoon nog door de automatische controle

De mobiele controleposten die Schiphol heeft aangeschaft voor het geval het niet tot een overeenkomst komt met de Britten, worden bemand door de marechaussee. "De mobiele paspoortcontrolebalies zijn vergelijkbaar met reguliere balies, alleen wat compacter", aldus Schiphol. Ze kunnen achter de bestaande automatische controlepoortjes geplaatst worden. "Zodat reizigers gebruik kunnen maken van de balie in plaats van de poortjes."

Omdat Schiphol in verband met corona voorlopig niet rekent op forse passagiersstromen, worden in eerste instantie maar twee van die mobiele balies neergezet. "We blijven dit goed monitoren en kunnen het aantal balies snel ophogen als het aantal reizigers toeneemt."