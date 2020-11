Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

Waar er de afgelopen periode binnenskamers regelmatig werd gesproken over een deal binnen handbereik, was de toon deze week een stuk minder optimistisch. Diplomaten zeggen dat de toponderhandelaar achter gesloten deuren "geen rooskleurig beeld schetste van de onderhandelingen". Ook zou Barnier eerder deze week gedreigd hebben niet meer naar Londen te komen, als de Britten zich niet wat flexibeler zouden opstellen.

Zaterdag hervatten vertegenwoordigers van beide kampen de fysieke onderhandelingen in Londen echter wel. EU-hoofdonderhandelaar Barnier liet weten dat hij "blij" was weer terug te zijn in de Britse hoofdstad, zo meldde Reuters. Volgens de Fransman draait het in de laatste weken voor 31 december om "geduld en vastberadenheid". Nu december voor de deur staat lijkt er alleen weinig ruimte meer voor geduld.

Barnier en zijn Britse collega David Frost zouden het vooral nog over drie kwesties eens moeten worden: staatsteun, het oplossen van toekomstige (handels)conflicten en de visserij.

Drie heikele kwesties

Op het gebied van staatssteun ziet de EU graag dat er een onafhankelijke toezichthouder in het leven wordt geroepen. Al hebben de Britten hier nog zo hun twijfel over. De regering-Johnson is vooral tegen een mechanisme dat Brussel in staat stelt om het VK sancties op te leggen in het geval van onrechtmatige staatssteun. Het VK is wel voorstander van een onafhankelijke toezichthouder, maar wil koste wat kost voorkomen dat de EU zich nog met Brits overheidsbeleid kan bemoeien.

Zorgen over het oplossen van toekomstige conflicten lijken er met name aan de EU-kant te bestaan. Het vertrouwen in het VK heeft door Boris Johnson's Brexit-wet, waarin verschillende eerder gemaakte afspraken tussen Brussel en Londen werden ondermijnd, een flinke deuk gekregen. De EU wil dan ook vergeldingsmaatregelen kunnen treffen wanneer de Britten het eventuele handelsverdrag schenden. De Britse premier wil echter dat het visserij- en veiligheidsbeleid buiten deze afspraken komen te vallen.

De meest heikele kwestie is en blijft de visserij. Al maanden lang kunnen de machtsblokken het niet eens worden over passende regelgeving. Op 1 januari maakt het VK geen deel meer uit van het gemeenschappelijke visserijbeleid. Zo bestaat er onder meer onenigheid over de visquota. Deze wordt door de EU vastgesteld op basis van wat verantwoord is voor de verschillende vissoorten. Bij een no-deal dreigt het scenario dat de Britten geen Europese vissers meer toelaten in hun visrijke wateren.

Als de partijen het niet eens kunnen worden over deze lastige kwestie dan zou er nog de mogelijkheid bestaan om de onderhandelingen over dit specifieke onderwerp naar volgend jaar te verplaatsen. Maar ook over de looptijd van deze speciale clausule zou veel onenigheid bestaan.