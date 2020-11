Brexit is terug. De Britten hebben de Europese Unie inmiddels verlaten, maar de twee partijen bakkeleien nog altijd over hun toekomstige relatie. De tijd daarvoor dringt en het nieuws stapelt zich snel op, dus we praten je snel even bij over wat er deze week is gebeurd.

De week begon, net als bijna iedere week tegenwoordig, met coronanieuws. De Britse premier Boris Johnson liet in een videoboodschap vanuit hartje Londen weten in zelfisolatie te zitten, na contact met een parlementslid die later positief getest werd.

Een paar dagen later was het ook raak aan de andere zijde van Het Kanaal. Een onderhandelaar in team-Barnier, de Europese toponderhandelaar, bleek besmet te zijn met het coronavirus. Hierop werden de onderhandelingen op het hoogste niveau stilgelegd, gezien het mogelijke besmettingsgevaar. Het zoveelste obstakel in al zeer moeizame Brexit-onderhandelingen tussen het VK en de EU.

284 Deal or no deal? Wat voor Brexit wil Boris Johnson?

'95 procent van deal ligt klaar'

Coronabesmettingen of niet: de onderhandelingen lijken de goede kant op te gaan en de eindfase te naderen. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen zei vrijdag dat de onderhandelingen "nog wat meters bij de finishlijn vandaan zijn".

Ingewijden waren zaterdag tegenover persbureau Bloomberg positiever dan Von der Leyen. Het persbureau sprak met een aantal mensen die dicht bij de onderhandelingen staan en zij verwachten een akkoord in de week van 30 november, over ietsje meer dan een week dus. Ilze Juhansone, secretaris-generaal van de Europese Unie, zou vrijdag tegen diplomaten hebben gezegd dat 95 procent van de deal al klaar ligt.

De drie welbekende struikelblokken

Wat nog rest is het trio aan welbekende pijnpunten bij deze onderhandelingen: visserij, toezicht en het gelijke speelveld. De drie onderwerpen vormen al sinds het begin van de onderhandelingen in maart de grootste struikelblokken.

Met het laatste pijnpunt, het gelijke speelveld, worden bijvoorbeeld milieu- en productstandaarden bedoeld, maar ook afspraken over staatssteun aan bedrijven. Von der Leyen zei vrijdag dat er op het laatste vlak vooruitgang is geboekt.

Waar het tot dusver nog niet tot grote compromissen is gekomen, fluisteren ingewijden tegen Bloomberg dat ze de contouren van een deal kunnen zien. Daarbij zou Johnson de EU wat geven op het gelijke speelveld en zou de Britse premier een overwinning mogen claimen bij het getouwtrek over visserij in Britse wateren.